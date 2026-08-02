Trump a renunțat la noi atacuri asupra Iranului pentru a încheia un acord

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a fost de acord să nu efectueze noi lovituri asupra Iranului pentru a ajunge la o înțelegere. Potrivit lui, părțile au convenit asupra contururilor unui acord de pace.

„SUA sunt în deplină stare de alertă pentru a începe să acționeze împotriva Iranului la asemenea dimensiuni ale terorii militare, ale forțelor și puterii, pe care nu le-au mai văzut de la al Doilea Război Mondial. În pofida acestui fapt, Iranul și alte țări din Orientul Mijlociu ne-au cerut să ne abținem de la atac, deoarece au fost convenite contururile înțelegerii”, a scris Donald Trump pe rețeaua de socializare Truth Social.

Printre contururile unei posibile înțelegeri, președintele SUA a numit deschiderea Strâmtorii Ormuz și „eliminarea amenințării nucleare din partea Iranului”. Trump și-a exprimat speranța că Washingtonul și Teheranul vor ajunge la o înțelegere rapid.

The Wall Street Journal a scris că Donald Trump a dat deja ordin să fie lansate noi lovituri asupra Iranului. Totodată, interlocutorii ziarului au precizat că orice progres în diplomație îl poate convinge pe Donald Trump să anuleze loviturile planificate și să revină la negocieri. 8860542 Ulterior, Axios, citând surse, a comunicat că prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, l-a rugat pe Trump să renunțe la noile lovituri asupra Iranului.