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26 Septembrie 2026, 12:45
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Trump a publicat o hartă cu Strâmtoarea Ormuz redenumită

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat o imagine a unei hărți cu Strâmtoarea Hormuz, pe care această arteră acvatică poartă numele lui.

Trump a publicat o hartă cu Strâmtoarea Ormuz redenumită.
Trump a publicat o hartă cu Strâmtoarea Ormuz redenumită.

 Liderul american a publicat o postare pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Truth Social.

În imagine, Strâmtoarea Ormuz este încercuită și marcată drept «strâmtoarea Trump». Totodată, liderul de la Casa Albă nu a însoțit postarea cu niciun comentariu.

Trump a publicat o hartă cu Strâmtoarea Ormuz redenumită

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