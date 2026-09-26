26 Septembrie 2026, 12:45
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Trump a publicat o hartă cu Strâmtoarea Ormuz redenumită.
Trump a publicat o hartă cu Strâmtoarea Ormuz redenumită
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat o imagine a unei hărți cu Strâmtoarea Hormuz, pe care această arteră acvatică poartă numele lui.
Liderul american a publicat o postare pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Truth Social.
În imagine, Strâmtoarea Ormuz este încercuită și marcată drept «strâmtoarea Trump». Totodată, liderul de la Casa Albă nu a însoțit postarea cu niciun comentariu.
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