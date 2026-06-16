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16 Iunie 2026, 09:05
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Trump a promis să se concentreze pe Ucraina după încheierea războiului cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, după încheierea războiului cu Iranul, Statele Unite se vor ocupa de soluționarea conflictului din Ucraina.

Trump a promis să se concentreze pe Ucraina după încheierea războiului cu Iranul.
Trump a promis să se concentreze pe Ucraina după încheierea războiului cu Iranul.

„Acum, când acest lucru este rezolvat, ne vom concentra pe Ucraina, vom vedea dacă putem face ceva”, a spus Trump la întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Donald Trump a menționat, de asemenea, că a vorbit recent la telefon cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

„Cred că poate vom putea face ceva. Cred că amândoi sunt deschiși la asta”, a adăugat el.

Vladimir Putin și Donald Trump au vorbit la telefon pe 14 iunie, în ziua de naștere a președintelui american. Ca urmare a convorbirii, cei doi președinți au convenit asupra unei vizite la Moscova a reprezentanților speciali ai președintelui SUA.

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