16 Iunie 2026, 09:05
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Trump a promis să se concentreze pe Ucraina după încheierea războiului cu Iranul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, după încheierea războiului cu Iranul, Statele Unite se vor ocupa de soluționarea conflictului din Ucraina.
„Acum, când acest lucru este rezolvat, ne vom concentra pe Ucraina, vom vedea dacă putem face ceva”, a spus Trump la întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron.
Donald Trump a menționat, de asemenea, că a vorbit recent la telefon cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.
„Cred că poate vom putea face ceva. Cred că amândoi sunt deschiși la asta”, a adăugat el.
Vladimir Putin și Donald Trump au vorbit la telefon pe 14 iunie, în ziua de naștere a președintelui american. Ca urmare a convorbirii, cei doi președinți au convenit asupra unei vizite la Moscova a reprezentanților speciali ai președintelui SUA.