Trump a primit imunitate pe viață împotriva verificărilor fiscale

Imunitatea acordată este valabilă pe termen nelimitat.

Acordul a devenit un supliment la un alt document adoptat pe 18 mai. În acesta se precizează că guvernul SUA creează un fond de 1,8 miliarde de dolari pentru compensarea persoanelor care au devenit victime ale urmăririi fiscale intenționate din partea autorităților. Totodată, Donald Trump a retras procesul împotriva Serviciului Fiscal al SUA (IRS) privind scurgerea declarațiilor sale fiscale de către un contractor și a renunțat la pretențiile administrative legate de alte investigații, scrie wsj.com.

Potrivit WSJ, încetarea verificărilor poate aduce un beneficiu financiar semnificativ președintelui și familiei sale. În plus, acordul încheiat „reprezintă o combinație fără precedent între interesele personale și cele de stat, când un oficial numit de Trump acceptă să excludă președintele, familia sa și afacerile sale de la asigurarea respectării legislației fiscale”.

Reprezentanții autorităților și experții intervievați de publicație exprimă, de asemenea, critici dure. Principalul democrat din Comitetul pentru Probleme Fiscale al Camerei Reprezentanților, Richard Neal, a declarat că Trump „jefuiește alegătorii în folos propriu, folosind întreg guvernul ca o armată personală”.

Donald Trump, în primul său mandat prezidențial și după acesta, s-a confruntat cu numeroase verificări fiscale. Potrivit WSJ, până în decembrie 2022, IRS continua examinarea declarațiilor fiscale ale lui Trump pentru perioada 2015-2019. Spre deosebire de predecesorii săi, Donald Trump nu a furnizat declarațiile fiscale voluntar. O parte din informațiile sale fiscale au devenit publice datorită scurgerilor, inclusiv ca urmare a acțiunilor ilegale ale unui fost contractor al IRS.