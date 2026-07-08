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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Iulie 2026, 16:10
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Trump a ordonat întreruperea tuturor schimburilor comerciale cu Spania

Președintele SUA, Donald Trump, a comentat agravarea problemelor în relațiile dintre SUA și Spania. El a spus acest lucru în timpul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, înainte de începerea summitului NATO.

Trump a ordonat întreruperea tuturor schimburilor comerciale cu Spania.
Trump a ordonat întreruperea tuturor schimburilor comerciale cu Spania.

Întâlnirea președintelui SUA cu secretarul general a început cu declarații pentru presă din partea ambilor lideri, iar președintele Trump a profitat de ocazie pentru a menționa și alți lideri cu care s-a întâlnit deja, dar s-a oprit în mod special asupra Spaniei, scrie eurointegration.com.ua.

„Nu am vorbit cu Spania. Spania este fără speranță. Apropo, nu mai vreau să fac comerț cu Spania. O putem izola?”, s-a adresat el echipei sale.

Trump a declarat că Spania ar „trata prost” secretarul general al Alianței, fără a aduce vreo dovadă a acestor afirmații.

„Spania este un partener groaznic în NATO. Nu participă, nu plătește. De aceea, nu vreau să am nimic de-a face cu Spania, așa că opriți orice comerț cu ea”, s-a adresat el pentru a doua oară, pe un ton imperativ, delegației americane. Trump și-a exprimat convingerea că aceasta ar fi o pedeapsă serioasă, deoarece, potrivit lui, „ei cer: vă rugăm, vă rugăm, vrem să facem comerț cu voi”.

De asemenea, Trump a declarat că toate vizitele în Spania trebuie suspendate.

După cum se știe, Spania nu a permis SUA să folosească bazele sale militare pentru avioanele americane care se îndreptau spre misiuni de luptă în războiul împotriva Iranului.

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