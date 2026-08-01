Trump a numit situația din Ceuta „îngrozitoare”, iar Casa Albă acuză „ultrastângii globaliști”.

Donald Trump și-a exprimat regretul cu privire la situația provocată de afluxul de mii de migranți ilegali în Ceuta spaniolă și i-a avertizat pe americani că SUA vor avea aceeași soartă dacă vor vota democrații la alegeri.

Președintele SUA a numit, vineri, „îngrozitor” criza migrațională prin care trece Ceuta, după ce, în decurs de o zi, aproximativ 60.000 de persoane au trecut ilegal frontiera cu Marocul și au pătruns în enclava spaniolă. Donald Trump a spus că aceeași soartă o așteptă pe țara sa, dacă democrații revin la putere, transmite euronews.com.

„Este îngrozitor”, a declarat Trump într-un interviu acordat postului Fox News.

„Țineți minte aceste imagini. Peste trei ani ne vom afla în aceeași situație, dacă nu va câștiga partea aceea”, a adăugat el, referindu-se la alegerile intermediare care vor avea loc în SUA în noiembrie.

Liderul republicanilor, care a făcut din lupta cu migrația una dintre principalele sarcini ale președinției sale, i-a avertizat pe americani că „nu vor trăi chiar foarte bine”, dacă democrații vor recâștiga controlul asupra Congresului.

În Casa Albă, potrivit presei locale, responsabilitatea este pusă pe cei care promovează „o politică globalistă de extremă-stânga” pentru ceea ce se întâmplă în Ceuta, unde cel puțin 43 de persoane au murit în timp ce încercau să ajungă înot la orașul autonom.

La rândul său, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a acuzat „grupările criminale mafiote care se ocupă cu traficul de persoane” de acțiunile care, potrivit lui, „merită condamnarea noastră și condamnarea noastră la cel mai înalt nivel posibil”.

Potrivit datelor Ministerului de Interne, la care fac trimitere mass-media locale, aproximativ 37.500 de persoane care au intrat ilegal în Spania prin orașul autonom începând de joi au revenit deja în Maroc.

În cadrul Uniunii Europene se subliniază că nu sunt înregistrate cazuri de transfer al migranților din Ceuta către continentul european.

Un nou motiv de divergențe

Această nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două Madrid și Washington a apărut după ce, la 19 iulie, în finala Campionatului Mondial de fotbal din New Jersey, liderii celor două țări au demonstrat public o apropiere după mai bine de doi ani de acuzații reciproce.

Cauza-cheie a conflictului se reduce la cheltuielile pentru apărare. Spania rămâne departe de obiectivul de 5% din PIB convenit de alianța NATO la summitul de la Haga. Această cerință a respins-o Casa Albă încă anul trecut, numind-o „irațională și contraproductivă”. La Washington se insistă ca aliații să suporte o povară financiară mai mare, altfel SUA se vor retrage din alianță.

Elon Musk batjocorește și critică

Elon Musk a reacționat la criza migrațională din Ceuta printr-o serie de postări pe X. În primul post, el a comparat ceea ce se întâmplă cu o scenă din filmul „World War Z”, în care o mulțime de zombi asaltează un zid, și a scris: „Uau, situația din Spania pare absolut nebună!”.

La câteva ore, miliardarul a declarat că prima sa publicație a fost „o glumă”, însoțind afirmația cu un videoclip care arată sosirea a mii de migranți pe coasta Ceutei, iar apoi a publicat încă un video cu imagini similare din SUA din perioada președinției lui Joe Biden. „Așa arătau Statele Unite sub Biden”, a scris el.

Ulterior, Musk a făcut o remarcă și mai tăioasă la adresa guvernului lui Sanchez. Omul de afaceri a avertizat, fără a prezenta dovezi, că imigrația ilegală „va distruge” bugetul Spaniei, adăugând că se bazează pe „calcule matematice elementare”.

La rândul său, guvernul spaniol susține că migrația deschide țării și, în ansamblu, UE oportunități economice. Un studiu al Băncii Spaniei, publicat anul trecut, a arătat că persoanele născute în străinătate și care lucrează în țară au asigurat o creștere economică de la 0,4% la 0,7% pe cap de locuitor, în raport cu indicatorul mediu de creștere a PIB-ului de 2,9% în perioada 2022-2024.