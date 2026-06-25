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dw.com logodw
25 Iunie 2026, 08:47
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Trump a lăudat acțiunile lui Zelenski în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Constatând că în războiul Rusiei împotriva Ucrainei mor mulți oameni de ambele părți, președintele SUA a spus că lucrurile pentru Zelenski „merg destul de bine”.

Trump a lăudat acțiunile lui Zelenski în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Trump a lăudat acțiunile lui Zelenski în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat acțiunile președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. „Cel puțin, el rezistă”, a spus liderul american, vorbind cu jurnaliștii la Casa Albă miercuri, 24 iunie, în cadrul unei conferințe de presă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. „De ambele părți mor mulți oameni, dar cred că lui îi merge destul de bine”, scrie dw.com.

Așa a răspuns Trump la întrebarea unui jurnalist care a dorit să știe dacă președintele SUA consideră că „Zelenski câștigă acum”.

Anterior, Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Zelenski, acuzându-l, printre altele, de blocarea eforturilor de soluționare pașnică a conflictului, amintește agenția AFP.

Trump a criticat Germania și țările europene

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Donald Trump a declarat că este dezamăgit de Germania și alte țări europene din cauza politicii lor față de războiul SUA și Israel împotriva Iranului.

Potrivit președintelui SUA, Washingtonul a cerut guvernului Germaniei „măcar un sărut mic”, însă a primit un refuz. Totodată, șeful Casei Albe nu a menționat numele cancelarului german Friedrich Merz. Între timp, SUA investesc „sute de milioane de dolari” în desfășurarea contingentului său militar în Germania și alte țări europene, s-a plâns Trump.

Sursă
dw.com logodw
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