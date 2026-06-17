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eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Iunie 2026, 17:51
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Trump a întârziat la întâlnirea cu liderii G7, spunând: „Eu sunt șeful aici”

Președintele SUA, Donald Trump, a sosit miercuri la summitul liderilor G7 cu aproape o oră întârziere și a intrat în sală spunând în glumă: „Eu sunt șeful aici”.

Trump a întârziat la întâlnirea cu liderii G7, spunând: „Eu sunt șeful aici”.
Trump a întârziat la întâlnirea cu liderii G7, spunând: „Eu sunt șeful aici”.

Despre acest lucru informează „Europa Liberă”.

Trump a intrat în sală și s-a plâns că afară este prea cald. De asemenea, apropiindu-se de locul său, s-a oprit și, în glumă, a spus: „Eu sunt șeful aici”.

Ședința liderilor este închisă pentru presă, însă Trump le-a propus jurnaliștilor, care au avut permisiunea de a filma pentru scurt timp, să rămână și după aceea. „Vreți să rămâneți la ședință? Nu mă deranjează”, a spus Trump, adresându-se camerelor. Totuși, partea franceză a cerut imediat reprezentanților mass-media să părăsească sala.

La ședința de miercuri, liderii discută problemele securității economice globale, lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și dezechilibrele macroeconomice.

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