Trump a fost prezentat cu posibile opțiuni de acțiuni militare împotriva Iranului.

Despre aceasta a aflat portalul Axios, informează eurointegration.com.ua.

Ședința a avut loc la câteva ore după ce Trump a anunțat suspendarea atacurilor care, potrivit spuselor sale, urmau să fie efectuate marți.

Președintele american continuă să susțină că Iranul mai are doar câteva zile pentru a realiza o ruptură diplomatică.

Luni, el a declarat că termenul limită este „două-trei zile, posibil vineri sau sâmbătă, începutul săptămânii viitoare”.

Oficialii americani afirmă că Trump, de fapt, nu a luat decizia de a lovi Iranul înainte de a anunța pauza.

Sursa menționează că decizia sa de a aștepta a fost parțial determinată de îngrijorările mai multor lideri ai țărilor din Golful Persic privind represaliile iraniene asupra obiectivelor și infrastructurii lor petroliere.

Liderii țărilor din Golful Persic au făcut apel insistent către Trump să ofere negocierilor o nouă șansă, au adăugat interlocutorii.

Potrivit surselor, la întâlnire au participat vicepreședintele Jay D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul Casei Albe Steve Whitkoff, ministrul Apărării Pete Hegseth, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major, generalul Dan Kane, directorul CIA John Ratcliffe și alți oficiali de rang înalt.

În centrul atenției au fost acțiunile viitoare în războiul cu Iranul, evoluția eforturilor diplomatice și diverse planuri militare ale SUA pentru lovituri asupra Iranului.

O sursă apropiată lui Trump a declarat că mai mulți „șoimi” în privința Iranului, care au vorbit cu președintele după declarația sa de luni, au avut impresia că „el este hotărât să le zdrobească capetele pentru a-i determina să avanseze în negocieri”.

Mulți alți oficiali au fost surprinși de declarația lui Trump de luni și recunosc că nu înțeleg în ce direcție se îndreaptă. Unii cred că el ar putea amâna din nou luarea unei decizii, dacă nu va fi realizată o ruptură diplomatică.

Trump a spus că au loc „negocieri serioase”, deși un oficial de rang înalt a declarat pentru Axios că ultima ofertă de răspuns a Iranului nu a demonstrat un progres semnificativ.

O sursă din regiune a declarat că mediatorii lucrează pentru ca iranienii să adopte o poziție mai flexibilă, care să țină cont de cerințele SUA privind programul nuclear.

Anterior s-a raportat că Casa Albă este nemulțumită de ultima ofertă actualizată a Iranului privind conținutul acordului de încetare a războiului.