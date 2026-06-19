Trump a făcut o declarație dură despre acordul cu Iranul: Este sfârșitul lor.

Trump s-a indignat față de declarațiile democraților conform cărora Iranul trăiește acum mai bine decât înainte de război.

Războiul a distrus complet potențialul militar al Iranului. Aceasta nu mai are forțe aeriene, flotă, apărare antiaeriană și radare, transmite rbc.ua.

Trump a declarat că, în urma războiului, Iranul a rămas fără forțe aeriene, flotă militară, mijloace de apărare antiaeriană și radare.

„Războiul a slăbit Iranul! Nu mai are forțe aeriene, flotă militară, mijloace de apărare antiaeriană, radare sau practic nimic altceva, iar democrații spun că acum Iranul este mai bine decât acum patru luni. Vă puteți imagina ce fel de declarație este asta?!”, a scris Trump.

Președintele a comentat și perioada de negocieri de 60 de zile prevăzută în memorandum cu Teheranul.

„Am făcut concesii nu din disperare, dar Iranul da. Este sfârșitul lor! Vom duce aceste 60 de zile până la capăt. Nu vor primi niciun ban, nici măcar zece cenți!”, a declarat Trump.