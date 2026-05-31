theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
31 Mai 2026, 10:45
4 346
Copiază linkul
Link copiat

Trump a exprimat îndoieli privind candidatura lui Vance la următoarele alegeri prezidențiale

Președintele SUA, Donald Trump, se îndoiește că vicepreședintele JD Vance este potrivit pentru a-i fi succesor.

Trump a exprimat îndoieli privind candidatura lui Vance la următoarele alegeri prezidențiale.
Trump a exprimat îndoieli privind candidatura lui Vance la următoarele alegeri prezidențiale.

Șeful statului a început să întrebe frecvent opinia consilierilor săi pe acest subiect, a relatat The New York Times, citând surse.

Potrivit președintelui american, JD Vance nu a câștigat niciodată alegeri majore fără ajutorul său. Donald Trump consideră că Vance a devenit senator de Ohio datorită sprijinului său.

Conform interlocutorilor NYT, în discuțiile cu asistenții, Trump menționează numărul de concedii pe care le ia vicepreședintele. Președintele SUA mai observă că JD Vance a fost inițial împotriva începerii unei operațiuni militare în Iran.

Anterior, Donald Trump a numit echipa formată din JD Vance și secretarul de stat american Marco Rubio drept echipa ideală de candidați pentru alegerile din 2028 din partea Partidului Republican. Totuși, Trump nu a precizat pe cine vede în rolul de președinte și pe cine în cel de vicepreședinte.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici