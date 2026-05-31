Trump a exprimat îndoieli privind candidatura lui Vance la următoarele alegeri prezidențiale.

Șeful statului a început să întrebe frecvent opinia consilierilor săi pe acest subiect, a relatat The New York Times, citând surse.

Potrivit președintelui american, JD Vance nu a câștigat niciodată alegeri majore fără ajutorul său. Donald Trump consideră că Vance a devenit senator de Ohio datorită sprijinului său.

Conform interlocutorilor NYT, în discuțiile cu asistenții, Trump menționează numărul de concedii pe care le ia vicepreședintele. Președintele SUA mai observă că JD Vance a fost inițial împotriva începerii unei operațiuni militare în Iran.

Anterior, Donald Trump a numit echipa formată din JD Vance și secretarul de stat american Marco Rubio drept echipa ideală de candidați pentru alegerile din 2028 din partea Partidului Republican. Totuși, Trump nu a precizat pe cine vede în rolul de președinte și pe cine în cel de vicepreședinte.