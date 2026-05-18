18 Mai 2026, 09:32
Trump a discutat cu echipa sa de securitate națională despre măsurile ulterioare privind Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a discutat cu membri de rang înalt ai echipei sale de securitate națională despre acțiunile viitoare în privința Iranului.

Potrivit canalului CNN, întâlnirea a avut loc la câteva ore după întoarcerea lui Donald Trump din Beijing, în clubul de golf prezidențial. La aceasta au participat vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, directorul CIA John Ratcliffe și trimisul special Steve Witkoff. Nu se precizează ce anume s-a discutat în timpul întâlnirii.

Se așteaptă ca Donald Trump să-și reunească din nou echipa la începutul acestei săptămâni. Potrivit portalului Axios, întâlnirea va avea loc marți. Conform surselor CNN, Pentagonul a pregătit planuri militare în cazul în care președintele va decide să efectueze lovituri suplimentare asupra obiectivelor energetice și infrastructurii.

Din partea Iranului nu există semne de schimbare a poziției în negocierile cu SUA. Agenția Tasnim citează declarațiile președintelui iranian Masoud Pezeshkian, care afirmă că SUA și Israel „au încercat întotdeauna să incite țările islamice unele împotriva altora prin proiecte care provoacă divergențe și prin alimentarea neîncrederii”, în timp ce „Iranul urmărește relații sincere, stabile, bazate pe bună vecinătate, cu țările islamice din regiune”.

