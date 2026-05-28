28 Mai 2026, 19:09
Trump a depus un nou proces împotriva WSJ de 10 miliarde de dolari

Președintele SUA, Donald Trump, a depus un nou proces de 10 miliarde de dolari împotriva ziarului The Wall Street Journal (WSJ) și a editorului său.

Acțiunea vizează un articol despre presupusele sale legături strânse cu finanțatorul decedat Jeffrey Epstein.

Liderul american acuză publicația de calomnie. O cerere similară anterioară a fost respinsă, transmite bloomberg.com.

Trump a criticat în mod repetat și dur presa americană, în special instituțiile media considerate apropiate de Partidul Democrat, și a intentat de mai multe ori procese împotriva acestora. De asemenea, el a fost implicat în litigii cu presa și înainte de intrarea sa în politică.

În iulie 2025, Trump a depus primul proces împotriva The Wall Street Journal (WSJ) pentru suma de 10 miliarde de dolari. Motivul a fost o publicație care susținea că în 2003 Trump i-a trimis lui Epstein, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, o felicitare „obscenă”: textul era înconjurat de conturul unei femei goale, desenat cu marker, și conținea următorul mesaj: „La mulți ani – și să fie fiecare zi un alt secret minunat”. Scrisoarea se încheia cu semnătura „Donald”. Publicația consideră că autorul este Trump.

În proces se afirma că felicitarea este o falsificare, iar WSJ a publicat articolul pentru a-i afecta reputația lui Trump. Suma de 10 miliarde de dolari depășește cu mult orice despăgubire acordată în procese de calomnie din istoria recentă.

Sursă
