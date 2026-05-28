Trump a depus un nou proces împotriva WSJ de 10 miliarde de dolari.

Acțiunea vizează un articol despre presupusele sale legături strânse cu finanțatorul decedat Jeffrey Epstein.

Liderul american acuză publicația de calomnie. O cerere similară anterioară a fost respinsă, transmite bloomberg.com.

Trump a criticat în mod repetat și dur presa americană, în special instituțiile media considerate apropiate de Partidul Democrat, și a intentat de mai multe ori procese împotriva acestora. De asemenea, el a fost implicat în litigii cu presa și înainte de intrarea sa în politică.

În iulie 2025, Trump a depus primul proces împotriva The Wall Street Journal (WSJ) pentru suma de 10 miliarde de dolari. Motivul a fost o publicație care susținea că în 2003 Trump i-a trimis lui Epstein, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, o felicitare „obscenă”: textul era înconjurat de conturul unei femei goale, desenat cu marker, și conținea următorul mesaj: „La mulți ani – și să fie fiecare zi un alt secret minunat”. Scrisoarea se încheia cu semnătura „Donald”. Publicația consideră că autorul este Trump.

În proces se afirma că felicitarea este o falsificare, iar WSJ a publicat articolul pentru a-i afecta reputația lui Trump. Suma de 10 miliarde de dolari depășește cu mult orice despăgubire acordată în procese de calomnie din istoria recentă.