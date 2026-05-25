Trump a depășit-o pe Sandu în votul pentru denumirea unui parc din București.

Potrivit rezultatelor, pentru această opțiune au votat 28.071 de cetățeni, informează realitatea.md.

Anterior, peste 63% dintre participanții la vot preferau varianta „Parcul Maia Sandu”, însă în cursul votului ulterior situația s-a schimbat.

Inițial, primarul sectorului 4 din București a propus denumirea „Donald Trump” pentru noua extensie a parcului. Această inițiativă a stârnit reacții contradictorii. Ulterior, decizia finală a fost lăsată la votul cetățenilor, printr-o platformă online.

Dintre variantele propuse au făcut parte și numele François Mitterrand, Helmut Kohl, Václav Havel, Jacques Chirac, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel și Maia Sandu.