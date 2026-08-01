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1 August 2026, 10:49
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Trump a dat ordin să fie efectuate lovituri asupra Iranului în zilele următoare

Președintele SUA, Donald Trump, a dat ordin trupelor să efectueze noi lovituri asupra Iranului.

Trump a dat ordin să fie efectuate lovituri asupra Iranului în zilele următoare.
Trump a dat ordin să fie efectuate lovituri asupra Iranului în zilele următoare.

Potrivit interlocutorilor ziarului, orice progres în diplomație îl poate convinge pe Donald Trump să anuleze loviturile planificate și să revină la negocieri. Aceștia au adăugat că președintele SUA se poate răzgândi oricând, anunță The Wall Street Journal, citând surse.

Anterior, CBS News, citând surse, a relatat că, în weekend, Statele Unite și Israelul intenționează să atace infrastructura energetică. După cum au precizat interlocutorii, bombardamentul ar putea deveni „una dintre cele mai dure de până în prezent”. Sursele CNN au precizat că Statele Unite pot, de asemenea, să lovească din nou obiective nucleare iraniene.

Autoritățile Iranului au declarat că, în cazul unui atac, Teheranul este pregătit să riposteze prin lovituri asupra infrastructurii energetice a Israelului și SUA din Orientul Mijlociu.

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