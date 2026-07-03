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3 Iulie 2026, 08:58
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Trump a cumpărat masiv acțiuni ale giganților IT în timpul prăbușirii provocate de el

Președintele SUA, Donald Trump, a câștigat bani din cumpărarea acțiunilor companiilor gigant din domeniul tehnologic în timpul prăbușirii.

Trump a cumpărat masiv acțiuni ale giganților IT în timpul prăbușirii provocate de el.
Trump a cumpărat masiv acțiuni ale giganților IT în timpul prăbușirii provocate de el.

Chiar președintele american a declarat că funcția de președinte nu influențează creșterea averii sale, informează CNBC.

Postul TV se bazează pe raportul financiar anual al președintelui. Potrivit documentului, pe 8 aprilie 2025, Donald Trump a cumpărat acțiuni de 327 de ori, ceea ce a depășit de cinci ori media sa zilnică. Cele mai multe tranzacții au fost realizate cu titluri Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft și Nvidia — în fiecare dintre aceste companii IT a investit între 100.000 și 250.000 de dolari.

Conform CNBC, achizițiile au coincis cu etapa finală a unei prăbușiri de patru zile a pieței, declanșată de decretul său privind instituirea stării de urgență în economie, care a impus o taxă vamală de 10% la importul de bunuri din toate țările lumii. Ulterior, revenirea cotațiilor i-a adus un profit considerabil.

Într-un interviu pentru postul TV, Trump a respins acuzațiile că ar câștiga din funcția sa și a subliniat că în prezent activele sunt gestionate de familia sa. „Eu nu mă ocup de afacerile mele, le gestionează copiii mei. Am investit mulți bani, am avut mulți bani și am mulți bani. Am câștigat întotdeauna bani, sunt un om de afaceri bun”, a spus el.

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