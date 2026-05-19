theins.ru logotheins
19 Mai 2026, 08:18
2 582
Trump a creat un fond de compensații pentru victimele „justiției motivate politic” în timpul lui Biden

Administrația Trump a creat un fond de compensații de 1,776 miliarde de dolari pentru cetățenii „vătămați”, după cum susțin ei, de persecuțiile din partea Ministerului Justiției în timpul administrației Biden.

În același timp, Trump a retras procesul său împotriva Serviciului Fiscal (IRS) în valoare de peste 10 miliarde de dolari — pentru a evita supravegherea judiciară în organizarea plăților din buget către susținătorii săi, transmite theins.ru cu referire la nytimes.com.

Fondul cu o sumă simbolică de 1,776 miliarde de dolari, referindu-se la anul proclamării independenței SUA, este destinat să „examineze sistematic plângerile și să asigure despăgubiri celor care au suferit din cauza justiției motivate politic”, se arată într-un comunicat al instituției. Procurorul general interimar Todd Blanch a numit fondul un instrument de restabilire a justiției și a asigurat că „aparatul de stat nu va mai fi folosit niciodată împotriva cetățenilor americani”. Criticii din Partidul Democrat au considerat inițiativa un fond de rezervă politic.

După cum notează NYT, prin retragerea procesului menționat mai sus, Trump a privat practic judecătoarea federală Kathleen Williams de posibilitatea de a aproba sau bloca acordul. În locul unei soluționări oficiale sub supravegherea instanței, președintele a obținut posibilitatea de a negocia direct cu oficialii propriei administrații. Judecătoarea a examinat anterior problema respingerii procesului, deoarece Trump controla simultan atât partea reclamantă, cât și partea pârâtă — Ministerul Justiției, care reprezintă IRS. Cu puțin timp înainte de retragerea procesului, ea a obligat ambele părți să explice dacă se află într-un conflict real sau au conspirat pentru un rezultat reciproc avantajos.

Sursă
theins.ru logotheins
