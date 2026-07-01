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rbc.ua logorbc
1 Iulie 2026, 14:33
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Trump a câștigat 1,4 miliarde de dolari din criptomonede

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că în 2025 veniturile sale din proiectele familiale legate de criptomonede au depășit 1,4 miliarde de dolari. Aceasta înseamnă că o mare parte din venituri provin din active digitale.

Trump a câștigat 1,4 miliarde de dolari din criptomonede.
Trump a câștigat 1,4 miliarde de dolari din criptomonede.

Conform documentelor prezentate Biroului pentru Etică al Guvernului SUA, în 2025 Trump a primit peste 500 de milioane de dolari de la World Liberty Financial. Aceasta este o companie de criptomonede, cofondată atât de Trump, cât și de fiii săi, scrie rbc.ua, citând reuters.com.

De asemenea, șeful Casei Albe a raportat că a primit încă 635 de milioane de dolari din vânzarea mem-coin-urilor sale TRUMP.

În plus, președintele a declarat venituri de peste 80 de milioane de dolari din tranzacții cu diverse companii media, precum și milioane de dolari din acordarea de licențe de către compania sa, pentru ca dezvoltatorii străini să poată folosi numele său.

Reuters notează că aceste date oferă o nouă perspectivă asupra dimensiunii profiturilor președintelui SUA din investițiile familiei sale în criptomonede.

Anterior, publicația scria că, potrivit calculelor lor, familia Trump a obținut cel puțin 2,3 miliarde de dolari profit de la revenirea lui Trump în funcția de președinte al SUA.

Sursă
rbc.ua logorbc
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