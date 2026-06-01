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kommersant.ru logokommersant
14 Iunie 2026, 09:25
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Trump a anunțat semnarea unui acord cu Iranul pe 14 iunie

Semnarea acordului de pace între SUA și Iran este programată pentru 14 iunie, a anunțat președintele american, Donald Trump.

Trump a anunțat semnarea unui acord cu Iranul pe 14 iunie.
Trump a anunțat semnarea unui acord cu Iranul pe 14 iunie.

Potrivit acestuia, imediat după încheierea acordului, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru toți, transmite kommersant.ru.

Acordul prevede că Iranul nu va obține arme nucleare „nici prin cumpărare, nici prin dezvoltare, nici prin orice altă metodă”, a scris Trump pe rețeaua socială Truth Social.

„La momentul potrivit, când totul se va liniști, vom merge acolo și vom extrage praful nuclear îngropat adânc sub munții puternici de granit, datorită bombardierelor noastre B-2 minunate”, a adăugat președintele american.

Uranul îmbogățit va fi distrus în Iran sau în SUA, a precizat el.

Potrivit lui Trump, în prezent relațiile dintre SUA și Iran sunt mai bune decât în timpul administrațiilor americane anterioare.

„Ne bazăm pe cooperarea cu Iranul și întreg Orientul Mijlociu pe termen lung. Sperăm că acest proces se va desfășura rapid, ușor și lin. Dacă nu, avem o alternativă excelentă, pe care sper să nu o mai folosim niciodată”, a declarat Donald Trump.

Anterior, reprezentantul Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a exclus semnarea unui memorandum de soluționare a conflictului cu SUA pe 14 iunie, însă a admis că acest lucru se va întâmpla în zilele următoare. Încheierea acordului este planificată în două etape: mai întâi semnarea unui memorandum cu 14 puncte, apoi negocieri de 60 de zile privind încetarea definitivă a conflictului, a anunțat ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi.

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