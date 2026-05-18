Trump a anunțat renunțarea la loviturile planificate pentru 19 mai împotriva Iranului

Despre aceasta a scris el pe rețeaua socială Truth Social, transmite report.az.

„Emirul Qatarului Tamim ibn Hamad Al Thani, prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman Al Saud și președintele EAU Mohammed bin Zayed Al Nahyan m-au rugat să suspendăm atacul militar planificat împotriva Iranului, programat pentru mâine, având în vedere că în prezent se poartă negocieri serioase și, după părerea lor, ca mari lideri și aliați, se va ajunge la un acord care va fi pe deplin acceptabil pentru SUA, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și dincolo de acesta”, a scris Trump.

În legătură cu aceasta, el a dat ordin departamentelor de apărare ale SUA să anuleze atacul de mâine. Potrivit liderului american, acordul va include renunțarea Iranului la dezvoltarea armelor nucleare.

„Totuși, am dispus suplimentar ca acestea (departamentele - n.r.) să fie pregătite să lanseze un atac de amploare, major, împotriva Iranului în orice moment, în cazul în care nu se va ajunge la un acord acceptabil”, a concluzionat el.