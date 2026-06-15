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epravda.com.ua logoepravda
15 Iunie 2026, 19:35
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Trump a anunțat reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că din Strâmtoarea Ormuz au început să iasă nave încărcate cu petrol.

Trump a anunțat reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz.
Trump a anunțat reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit acestuia, petrolierele se deplasează pe „magistrala” sudică, pe care a numit-o „complet sigură, protejată și curată”, transmite epravda.com.ua, cu referire la reuters.com.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat încheierea unui acord de pace cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

După anunțul făcut de președintele SUA, Donald Trump, privind acordul dintre țară și Iran și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 4 dolari.

Acordul dintre Iran și SUA garantează Iranului venituri din utilizarea Strâmtorii Ormuz – țara va începe să perceapă taxe de la nave la 60 de zile după semnarea acordului.

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