Trump a anunțat o serie de „lovituri foarte puternice” asupra Iranului.

Potrivit acestuia, trupele americane ar putea captura în curând Insula Khark, prin care Iranul exportă aproximativ 90% din petrol, transmite reuters.com.

„Statele Unite vor lovi Iranul (a cărui flotă, forțe aeriene, radare, instalații antiaeriene și toate celelalte mijloace de apărare, precum și majoritatea capacităților ofensive, nu mai există!) foarte puternic!”, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele american a sugerat, de asemenea, că în curând SUA ar putea captura Insula Khark și alte obiective din infrastructura petrolieră a Iranului. Potrivit lui, acest lucru va permite Washingtonului să controleze complet piața de petrol și gaze a țării, similar cu Venezuela.

În noaptea de 11 iunie, SUA au reluat atacurile cu rachete asupra Iranului. Potrivit lui Donald Trump, au fost lansate 49 de rachete Tomahawk pe teritoriul republicii. Ca răspuns, Teheranul a anunțat închiderea strâmtorii Ormuz, dar Washingtonul neagă acest lucru. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, nu a exclus continuarea atacurilor în noaptea următoare.