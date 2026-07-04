Trump a anunțat o pauză de o săptămână în negocierile cu Iranul din cauza înmormântării lui Khamenei.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul a oferit Iranului o pauză de o săptămână în negocieri, legată de funeraliile liderului suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei.

„Ei vor să încheie un acord. Vor cu disperare să ajungă la o înțelegere. Le-am acordat o pauză de o săptămână din cauza înmormântării”, a declarat Trump vineri la Muntele Rushmore din Dakota de Sud, cu ocazia Zilei Independenței SUA, transmite media.az.

Potrivit presei americane, pe 3 iulie la Teheran a început ceremonia de rămas bun pentru liderul suprem al Iranului decedat.

După cum a relatat anterior ziarul The Wall Street Journal, citând surse, Trump a informat pe 1 iulie asistenții săi că nu consideră o problemă posibilitatea ca negocierile cu Teheranul să depășească termenul de 60 de zile prevăzut în memorandumului de înțelegere.

Pe 14 iunie, reprezentanți oficiali ai SUA, Iranului și Pakistanului, care acționează ca mediator, au confirmat încheierea unui acord între Washington și Teheran destinat să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit adjunctului ministrului de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, în timpul armistițiului de 60 de zile, părțile intenționează să discute, în special, programul nuclear al Teheranului. De asemenea, din 15 iunie a fost anunțată încetarea blocadei maritime a Iranului de către SUA, precum și încetarea imediată și pe termen nelimitat a ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban.