Trump a anunțat negocieri cu președintele Taiwanului.

Aceasta va fi primul contact direct al liderului american cu președintele taiwanez din 1979, transmite nv.ua.

„Voi vorbi cu el. Vorbesc cu toată lumea. Controlăm situația în totalitate. Vom lucra la această problemă a Taiwanului”, a declarat Trump jurnaliștilor, când a fost întrebat dacă îl va suna pe Lai înainte de a lua decizia de a semna acordul privind o vânzare importantă de arme către insulă, aprobată de Congres.

Declarația a fost făcută la câteva zile după vizita lui Trump la Beijing. În timpul acestei călătorii, liderul Chinei, Xi Jinping, l-a avertizat direct pe șeful Casei Albe că situația cu Taiwanul ar putea deveni „foarte periculoasă” dacă nu este gestionată corect.

Partidul Comunist Chinez (PCC), aflat la guvernare în China, consideră Taiwanul parte a teritoriului său, deși nu l-a controlat niciodată, și promite de mult timp „reunificarea” insulei cu China continentală, dacă este necesar – prin forță.

În cadrul politicii „unei singure Chine”, SUA recunosc poziția Chinei conform căreia Taiwanul face parte din China, dar nu au recunoscut niciodată oficial pretențiile Partidului Comunist asupra acestei insule.

Washingtonul menține relații neoficiale strânse cu Taiwanul și, conform Legii privind relațiile cu Taiwanul, este obligat prin lege să furnizeze arme țării. Modul în care SUA gestionează relațiile neoficiale cu Taiwanul este de mult timp un subiect principal de dispută. CNN scrie că Beijingul urmărește îndeaproape dacă Trump va încheia acordul de livrare a armamentului în valoare de 14 miliarde de dolari cu Taiwanul. Congresul a aprobat acest acord încă din ianuarie.

Donald Trump a confirmat că, în timpul summitului cu Xi Jinping, a discutat în detaliu problema vânzării armamentului american către Taiwan. Acest lucru contravine practicii îndelungate care interzice SUA să consulte Beijingul în astfel de tranzacții, adaugă publicația.

Anterior, Trump anunțase că a amânat aprobarea tranzacției de 14 miliarde de dolari pentru livrarea de arme către Taiwan, intenționând să o folosească ca „pion în negocieri” cu China. Totodată, refuzul vânzării ar fi contrar Legii privind relațiile cu Taiwanul din 1979.

După întoarcerea din Beijing, Trump a avertizat, de asemenea, Taiwanul să nu proclame independența.