Trump a anunțat de 37 de ori că este aproape de încheierea unui acord cu Iranul.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat de 37 de ori că este aproape de încheierea unui acord cu Iranul. Astfel de statistici sunt prezentate de cnn.com.

Liderul american a menționat apropierea încheierii acordului pe rețelele sociale, în discursuri și în discuții cu jurnaliștii. Primele astfel de declarații au apărut pe 23 martie, la mai puțin de o lună după începutul operațiunii în Iran. Ultima dată, Trump a promis semnarea acordului pe 8 iunie, susținând că acest lucru se va întâmpla în decurs de două săptămâni.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a început pe 28 februarie. Pe 7 aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni. Părțile au încercat să ajungă la un acord de pace pe termen lung la Islamabad pe 11 aprilie, însă negocierile nu au avut succes. Ulterior, liderul american a propus prelungirea regimului de încetare a focului.

Pe 23 mai, Trump a anunțat că proiectul acordului este gata, însă a doua zi a precizat că termenii finali sunt încă în discuție. Pe 1 iunie, Teheranul a anunțat suspendarea schimbului de mesaje cu Washingtonul din cauza atacurilor Israelului asupra Libanului. Două zile mai târziu, Iranul a atacat baze militare americane din Kuweit și Bahrain, iar pe 8 iunie — obiective din nordul Israelului.

În ciuda noii escaladări, Trump susține că autoritățile americane negociază prin intermediari și că acordul va fi încheiat în curând. CNN sugerează că președintele fie greșește, fie încearcă să stabilizeze piețele financiare prin promisiuni false.