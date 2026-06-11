Trump a anulat loviturile asupra Iranului și speră la încheierea unui acord.

„Având în vedere că negocierile cu Republica Islamică Iran au fost ridicate la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și aprobate, eu, în calitate de președinte al SUA, am anulat loviturile și bombardamentele planificate pentru această seară asupra Iranului”, a scris el pe rețeaua sa socială Truth Social.

„Discuțiile și punctele finale au fost aprobate de toate părțile interesate, inclusiv SUA, Israel, Arabia Saudită, EAU, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuweit, Iordania, Egipt și altele, atât din punct de vedere conceptual, cât și detaliat. Blocada maritimă va rămâne în vigoare până la finalizarea acestui acord. Timpul și locul semnării vor fi anunțate în curând”, a adăugat Trump.