Trump a amenințat Israelul că îl va lăsa „singur împotriva Iranului”.

Despre aceasta a declarat Trump postului de televiziune N12.

„I-am spus: Bibi, trebuie să fii foarte atent în acțiunile tale, pentru că foarte curând poți rămâne singur față în față cu Iranul”, a împărtășit Trump.

Potrivit lui Trump, cinci țări implicate în medierea dintre SUA și Iran i-au cerut să exercite presiuni asupra lui Netanyahu.

„Israelienii ne-au furnizat informații actualizate într-un stadiu foarte târziu. Ei deja se îndreptau spre Iran. Am reușit să reduc amploarea atacului”, a remarcat președintele SUA.

Președintele american a mai spus că partea iraniană a fost prima care a promis să nu atace Israelul. „Ne-au cerut să le spunem israelienilor să înceteze atacurile. L-am sunat pe Bibi și l-am făcut să se oprească”, a explicat Trump. El a subliniat că rămâne angajat față de acordul cu Iranul, iar acesta „este interesat să-l semneze”.