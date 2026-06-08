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8 Iunie 2026, 22:32
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Trump a amenințat Israelul că îl va lăsa „singur împotriva Iranului”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a avertizat pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, că SUA ar putea să nu ajute Tel Avivul în cazul unor noi atacuri.

Trump a amenințat Israelul că îl va lăsa „singur împotriva Iranului”.
Trump a amenințat Israelul că îl va lăsa „singur împotriva Iranului”.

Despre aceasta a declarat Trump postului de televiziune N12.

„I-am spus: Bibi, trebuie să fii foarte atent în acțiunile tale, pentru că foarte curând poți rămâne singur față în față cu Iranul”, a împărtășit Trump.

Potrivit lui Trump, cinci țări implicate în medierea dintre SUA și Iran i-au cerut să exercite presiuni asupra lui Netanyahu.

„Israelienii ne-au furnizat informații actualizate într-un stadiu foarte târziu. Ei deja se îndreptau spre Iran. Am reușit să reduc amploarea atacului”, a remarcat președintele SUA.

Președintele american a mai spus că partea iraniană a fost prima care a promis să nu atace Israelul. „Ne-au cerut să le spunem israelienilor să înceteze atacurile. L-am sunat pe Bibi și l-am făcut să se oprească”, a explicat Trump. El a subliniat că rămâne angajat față de acordul cu Iranul, iar acesta „este interesat să-l semneze”.

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