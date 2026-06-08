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8 Iunie 2026, 15:09
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Trump a amenințat Iranul cu o operațiune a forțelor speciale ale SUA

Președintele SUA, Donald Trump, susține că, în cazul în care negocierile cu Teheranul eșuează, comanda americană ar putea organiza un raid a forțelor speciale pe teritoriul Iranului și ar putea menține blocada porturilor iraniene.

Trump a amenințat Iranul cu o operațiune a forțelor speciale ale SUA.
Trump a amenințat Iranul cu o operațiune a forțelor speciale ale SUA.

„Există două variante. Varianta numărul unu: asta înseamnă că probabil vom intra pe teritoriu și ne vom ocupa de tot ce a rămas, de ceea ce încă nu au făcut militarii noștri. Sau asta va însemna că vom menține blocada Iranului, pentru că blocada este probabil un lucru mai puternic decât oricare dintre atacurile comise vreodată asupra Iranului”, a declarat Trump într-un interviu pentru Financial Times.

Președintele a mai menționat că negocierile privind un posibil acord între Washington și Teheran continuă — iar autoritățile americane evaluează în prezent perspectivele acestora.

La 7 iunie, Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete asupra Israelului, după loviturile israeliene în Liban. Potrivit Armatei de Apărare a Israelului, toate rachetele au fost doborâte de sistemele antiaeriene. Luni, Israelul a efectuat lovituri aeriene asupra unor obiective militare din vestul și centrul Iranului, iar militarii iranieni au răspuns cu tiruri de rachete balistice asupra Israelului.

În aceeași zi, într-un interviu pentru Fox News, președintele SUA a îndemnat Iranul să revină la negocieri. Potrivit liderului american, atacul asupra Israelului va afecta eforturile diplomatice. „Ați lansat rachetele, este suficient. Întoarceți-vă la masa negocierilor și încheiați un acord”, a subliniat el. Președintele american a criticat, de asemenea, loviturile Israelului asupra Beirutului, afirmând că este „nemulțumit de acest lucru”.

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