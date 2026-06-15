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15 Iunie 2026, 13:10
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Trump a amenințat Franța cu taxe vamale de 100% pe vinuri

Donald Trump l-a amenințat pe Emmanuel Macron că va introduce taxe vamale de 100% pentru toate vinurile și șampaniile franceze, dacă Franța nu va renunța la taxa digitală aplicată companiilor americane de tehnologie.

Trump a amenințat Franța cu taxe vamale de 100% pe vinuri.
Trump a amenințat Franța cu taxe vamale de 100% pe vinuri.

Despre acest lucru el a declarat într-un interviu pentru New York Post.

Trump a spus că i-a trimis acest avertisment lui Macron, cerându-i să anuleze taxa de trei procente asupra companiilor tehnologice, altfel Franța se va confrunta cu tarife considerabile pe piața americană, care reprezintă o cincime din vânzările mondiale de vinuri franceze (peste 2 miliarde de dolari pe an).

„I-am cerut să nu impună tarife companiilor americane, iar dacă o vor face, nu voi avea altă opțiune decât să impun un tarif de 100% pentru toată șampania și toate vinurile produse în Franța. Tot ce trebuie să facă Macron este să anuleze taxa pe vânzări, iar atunci nu va fi supus unei asemenea presiuni”, a spus liderul american.

Taxa franceză pe serviciile digitale, cunoscută ca taxa GAFAM, este în vigoare din 2019. Aceasta se aplică veniturilor locale obținute de companii precum Alphabet (compania-mamă a Google), Amazon, Meta (recunoscută drept extremistă și interzisă în Rusia) și Apple.

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