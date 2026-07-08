Trump a amenințat cu lovituri asupra infrastructurii civile din Iran.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut miercuri, în marja summitului NATO, o serie de declarații dure despre Iran.

El a confirmat încă o dată că consideră armistițiul cu Teheranul încheiat și a admis că forțele americane ar putea lansa un nou atac chiar în noaptea aceasta, transmite cnn.com.

Trump a amenințat din nou cu atacuri asupra infrastructurii civile din Iran, centrale electrice și instalații de desalinizare, menționând că ar prefera să evite un astfel de pas, dar este pregătit să îl facă dacă va fi necesar. De asemenea, a amintit de insula Kharg, un nod cheie pentru exportul petrolier iranian, asupra căreia forțele americane au lansat deja un atac în noaptea precedentă.

Președintele a admis și revenirea blocadei navale a Iranului ca răspuns la atacurile forțelor iraniene asupra navelor comerciale în zona strâmtorii Ormuz, subliniind că restricțiile vor afecta doar Iranul. Trump a declarat că este tot mai pesimist în privința șanselor unui acord de pace permanent cu Teheranul, acuzând conducerea iraniană de duplicitarism în negocieri.

„Sunt nebuni, ceva nu este în regulă cu acești oameni”, a declarat Trump.

Potrivit autorităților americane, atacul de represalii al Iranului cu rachete și drone asupra bazelor SUA din Bahrain și Kuweit nu s-a soldat cu militari răniți, toate atacurile au fost interceptate sau nu au provocat pagube semnificative. Pe acest fundal, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet, iar piețele financiare au devenit mai tensionate: principalii indici bursieri din SUA au scăzut, iar prețul petrolului Brent a crescut cu peste 5%.