Trump a amenințat că va „arunca în aer Omanul” din cauza unui acord petrolier cu Iranul.

Liderul american cere aliatului să renunțe la planurile de a percepe taxe pentru trecerea navelor.

Șeful Casei Albe a lansat o amenințare în timpul unei discuții informale la ședința cabinetului de miniștri. El a fost indignat de informațiile despre negocierile secrete dintre Oman și Teheran privind Strâmtoarea Ormuz, iar Trump cere libertate totală de navigație, scrie rbc.ua, citând theguardian.com.

„Strâmtoarea va fi deschisă pentru toți”, a declarat Trump. „Nimeni nu intenționează să o controleze. Noi vom supraveghea. Vom supraveghea. Dar nimeni nu o va controla. Aceasta face parte din negocierile pe care le purtăm”.

Trump a afirmat direct posibilitatea unui atac de amploare asupra Omanului.

„Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți. Altfel va trebui să-i distrugem. Ei înțeleg asta. Totul va fi bine cu ei”, a adăugat președintele american.

Conflict la Washington: republicanii împotriva armistițiului

În material se menționează că, din cauza negocierilor nereușite cu Iranul, „șoimii” republicani sunt nemulțumiți. Ei au susținut războiul împotriva Iranului încă de la început, iar operațiunea „Furie epică” este pentru ei o chestiune de principiu. Posibilul armistițiu de 60 de zile este considerat o înfrângere.

Roger Wicker, președintele comitetului Senatului pentru forțele armate, a numit posibilul armistițiu o „catastrofă”. El consideră că acesta va anula toate realizările armatei.

Ultimele noutăți despre situația dintre SUA și Iran

Pentagonul a lovit deja de două ori în această săptămână ținte iraniene. Prima lovitură a avut loc pe 26 mai asupra unor bărci și sisteme antiaeriene în sudul țării. A doua lovitură a avut loc astăzi. A fost atacată o „țintă militară” care amenința navigația.

În paralel, Washingtonul și Teheranul poartă negocieri pentru soluționarea conflictului. Potrivit unuia dintre planurile discutate, Strâmtoarea Ormuz ar putea fi complet deschisă pentru navigație aproximativ o lună după semnarea acordului de încetare a focului.