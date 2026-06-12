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12 Iunie 2026, 19:22
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Trump a acuzat Iranul de scurgere de informații și dezinformare privind acordul de pace

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul de scurgere de informații și dezinformare legate de acordul de pace.

Trump a acuzat Iranul de scurgere de informații și dezinformare legate de acordul de pace.
Trump a acuzat Iranul de scurgere de informații și dezinformare legate de acordul de pace.

„Condițiile pe care Iranul le-a prezentat în știri false nu au nicio legătură cu cele convenite în scris, transmite news.am.

Ceea ce au spus ei, inclusiv declarația lor slabă și jalnică despre încheierea acordului, nu corespunde adevărului. Avem de-a face cu oameni lipsiți de onoare. Nu se poate face afaceri cinstit cu ei. Este uimitor! În plus, atacul cu drone asupra navelor indiene care părăseau Strâmtoarea Ormuz, complet negat de ei în noaptea trecută, este absolut inacceptabil. Ar fi mai bine să acționeze împreună și cât mai repede!”, a scris el pe rețeaua socială Truth Social.

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