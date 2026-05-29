29 Mai 2026, 14:08
Trei vehicule blindate Piranha 5 s-au ciocnit în România: 11 militari au fost răniți
Trei transportoare blindate Piranha V din coloana batalionului 813 infanterie „Maramureș” s-au ciocnit în seara de 28 mai în județul Sălaj, pe traseul DN1C.
În urma accidentului au fost răniți 11 militari, zece dintre aceștia fiind transportați la spitalul raional din Zalău, informează libertatea.ro.
Potrivit datelor preliminare, cauza a fost nerespectarea distanței dintre vehiculele militare.
Transportoarele blindate se întorceau de la exerciții din Bistrița-Năsăud către unitatea lor din Baia Mare.
La fața locului au sosit poliția, pompierii, ambulanțele și elicopterul SMURD.
Tehnica militară a suferit avarii ușoare, iar testele șoferilor pentru alcool au fost negative.