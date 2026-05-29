Trei vehicule blindate Piranha 5 s-au ciocnit în România: 11 militari au fost răniți.

În urma accidentului au fost răniți 11 militari, zece dintre aceștia fiind transportați la spitalul raional din Zalău, informează libertatea.ro.

Potrivit datelor preliminare, cauza a fost nerespectarea distanței dintre vehiculele militare.

Transportoarele blindate se întorceau de la exerciții din Bistrița-Năsăud către unitatea lor din Baia Mare.

La fața locului au sosit poliția, pompierii, ambulanțele și elicopterul SMURD.

Tehnica militară a suferit avarii ușoare, iar testele șoferilor pentru alcool au fost negative.