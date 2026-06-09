Trei turiști străini au fost răniți de urși în România.

O tânără de 18 ani, cetățeană străină, a fost rănită la picior și a fost transportată la spital, informează Digi24.

Cu răni s-au ales și doi turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani, în zona Vidraru. Cei doi au mers singuri la spital, cu răni la mâini.

Autoritățile din România au trimis avertismente prin sistemul RO-Alert și au luat măsuri pentru asigurarea securității în zonă, pentru a preveni noi atacuri.

Șoseaua Transfăgărășan rămâne una dintre cele mai vizitate atracții turistice din România, însă în ultimii ani autoritățile avertizează regulat turiștii despre pericolul contactului cu urșii, atrași adesea de mâncarea lăsată de vizitatori pe marginea drumului.