Trei persoane au murit și 23 au fost spitalizate în SUA după contactul cu o substanță necunoscută.

Autoritățile din New Mexico au anunțat că medicii și salvatorii au sosit la o casă rurală din apropierea orașului Albuquerque ca urmare a unui apel privind o supradoză de droguri. Ei au găsit patru persoane inconștiente. Trei dintre ele au murit. Ulterior, medicii și salvatorii au început să tușească și să vomite, scrie nbcnews.com.

„Ei (anchetatorii) nu știu dacă este vorba despre droguri. Nu știu dacă există o altă substanță. Nu știu dacă este un amestec a două substanțe”, a declarat primarul orașului Mountaineer, Peter Nieto. Potrivit poliției, rezultatele primelor analize au arătat că substanța se transmite cel mai probabil prin contact. Cauza posibilă a decesului celor trei persoane este considerată drogurile de către forțele de ordine.

23 de persoane, spitalizate după contactul cu substanța, au fost examinate și au trecut printr-o procedură de decontaminare. Medicilor de pe ambulanță, externați din spital, li s-a interzis să ia cu ei obiectele și hainele pe care le aveau la locul incidentului.