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15 Iunie 2026, 09:39
4 037
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Trei persoane au murit în urma unui atac ucrainean în regiunea Tula din Rusia

Dronele ucrainene ar fi încercat să atace o întreprindere a industriei militare din Reutov. Totuși, potrivit mass-media, drona doborâtă a căzut pe teritoriul unei fabrici din apropiere.

Trei persoane au murit în urma unui atac ucrainean în regiunea Tula din Rusia.
Trei persoane au murit în urma unui atac ucrainean în regiunea Tula din Rusia.

Mai multe regiuni din Rusia au fost atacate în noaptea de duminică spre luni, 15 iunie, de drone ucrainene. Au fost vizate în special regiunea Tula și orașul Reutov, din apropierea Moscovei, scrie dw.com.

Trei persoane au murit lângă Tula din cauza prăbușirii unei drone

Potrivit guvernatorului regiunii Tula, Dmitri Miliaev, atacul nocturn cu drone a lovit o zonă rezidențială. În localitățile Yamny, Maslovo, Mihalkovo și Inșinski au fost avariate mai multe case particulare și obiective comerciale.

În urma atacului, trei persoane au murit, a declarat Miliaev. Alte trei persoane, inclusiv un copil de un an, au fost rănite și au primit asistență medicală.

Incendiu în zona industrială din Reutov

În Reutov, după atacul cu drone, a izbucnit un incendiu în zona industrială. Inițial, canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a raportat, citând localnici, explozii în apropierea întreprinderii militare „NPO Mașinostroenie”.

Ulterior, Exilenova+ a precizat că drona a căzut pe teritoriul întreprinderii „Mirital”, producător de produse congelate. Fabrica lovită se află la doar 700 de metri de o unitate militară, notează canalul de Telegram.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a scris pe rețelele sociale că noaptea a fost respins un atac cu patru drone în regiune.

Sursă
dw.com logodw
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