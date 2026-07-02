Trei persoane au murit în urma unei îmbulzeli la sărbătorirea victoriei echipei Mexicului la CM 2026.

În timpul sărbătoririi victoriei echipei Mexicului împotriva Ecuadorului în optimile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal, peste un milion de persoane au ieșit pe străzile din Mexico City.

În îmbulzeală au murit trei persoane. Printre victime fac parte o tânără de 19 ani, o femeie de 48 de ani și un bărbat de 44 de ani. Potrivit Direcției de Sănătate a capitalei, toți trei au murit prin asfixiere, scrie bbc.com.

Autoritățile orașului au anunțat că cei mai mulți oameni s-au adunat în centrul Mexico City, în special în zona Coloanei Independenței. Astfel de sărbători pe scară largă sunt legate de faptul că victoria împotriva Ecuadorului, cu scorul de 2-0, a fost primul succes al echipei mexicane în meciurile de baraj pentru Campionatul Mondial din 1986.

Primarul Mexico City, Clara Brugada, și-a exprimat condoleanțele familiilor victimelor și a promis să le ofere sprijinul necesar. De asemenea, ea a îndemnat suporterii să „sărbătorească întotdeauna responsabil, cu grijă față de ceilalți și cu respect”.

Potrivit Departamentului de Sănătate, serviciile de urgență au acordat ajutor a trei persoane găsite inconștiente în diferite zone ale orașului, de-a lungul bulevardului Paseo de la Reforma.

„După acordarea primului ajutor și efectuarea resuscitării cardio-pulmonare, victimele au fost transferate în instituții medicale pentru tratament specializat”, se arată într-un comunicat al Departamentului de Sănătate al capitalei.

Ulterior, toți trei au decedat, cauza morții fiind asfixierea. Identitatea lor a fost confirmată de rude.

Chiar înainte de începerea meciului, primarul Mexico City, Clara Brugada, a rugat suporterii care intenționau să urmărească jocul în zona Coloanei Independenței să aleagă alte locuri, deoarece cu mult timp înainte de meci în centrul orașului se adunaseră mulțimi uriașe de oameni.