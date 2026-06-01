Tot mai mulți români își caută al doilea job din cauza scumpirilor: O singură sursă de venit nu mai este suficientă.

Potrivit datelor Inspectoratului Muncii din România, peste jumătate de milion de cetățeni ai țării au deja două sau mai multe contracte de muncă active, iar acest număr continuă să crească.

Potrivit unui sondaj realizat de o platformă de angajare, fiecare al doilea român angajat consideră că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent. Totodată, 75% dintre respondenți au declarat că resimt o presiune financiară serioasă din cauza creșterii constante a prețurilor la bunuri și servicii, informează observatornews.ro.

Aproximativ 35% dintre respondenți sunt dispuși să își găsească un al doilea loc de muncă pentru a face față cheltuielilor. În același timp, jumătate dintre participanții la sondaj au menționat că pentru un trai confortabil ar avea nevoie de un venit lunar net de cel puțin 7.000 de lei românești.

Cel mai des, persoanele peste 35 de ani, care au credite, familii și copii, caută un loc de muncă suplimentar. Potrivit experților în piața muncii, mulți dintre aceștia nu au beneficiat de creșteri salariale în ultimul an.

Printre cele mai solicitate domenii pentru munca suplimentară rămân serviciile de taxi și livrare, sectorul hotelier și restaurant (HoReCa) și industria alimentară. Venitul suplimentar în aceste domenii crește, de obicei, câștigul angajatului cu 50% față de salariul principal.

Economiștii avertizează că presiunea inflaționistă va persista, iar creșterea salariilor nu mai compensează scumpirea vieții la fel de eficient ca înainte. În opinia lor, recâștigarea nivelului de bunăstare pierdut va fi semnificativ mai dificilă decât pierderea lui.