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2 Iulie 2026, 07:00
27
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Tokyo, Copenhaga și Lisabona au fost desemnate cele mai confortabile orașe pentru viață din lume

Capitalele Japoniei, Danemarcei și Portugaliei au ocupat primele locuri în clasamentul revistei britanice Monocle privind calitatea vieții în orașele lumii pentru anul 2026.

Tokyo, Copenhaga și Lisabona au fost desemnate cele mai confortabile orașe pentru viață din lume.
Tokyo, Copenhaga și Lisabona au fost desemnate cele mai confortabile orașe pentru viață din lume.

Criteriile de evaluare au fost infrastructura, prezența zonelor verzi, numărul și calitatea restaurantelor, locurile pentru shopping, siguranța și stabilitatea politică, scrie dw.com.

Top 10 orașe confortabile pentru viață arată astfel:

1. Tokyo, Japonia

2. Copenhaga, Danemarca

3. Lisabona, Portugalia

4. Viena, Austria

5. Sydney, Australia

6. Zurich, Elveția

7. Madrid, Spania

8. Paris, Franța

9. München, Germania

10. Oslo, Norvegia

Ultimul loc, 20, a fost împărțit de orașele Kyoto (Japonia) și Perth (Australia).

Sursă
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