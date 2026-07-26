Tokaev i-a propus lui Putin „să înghețe” războiul din Ucraina: Kremlinul a respins ideea.

Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, în cadrul negocierilor cu șeful Rusiei, Vladimir Putin, sâmbătă, 25 iulie, la Omsk, i-a propus „să înghețe” războiul din Ucraina.

Un fragment cu declarația lui Tokaev și reacția lui Putin a fost publicat de agenția TASS, transmite dw.com.

Totodată, Tokaev a declarat că „natura acestui conflict nu este pe deplin înțeleasă de mulți”. Peskov a afirmat că, „având în vedere poziția Kievului”, o astfel de variantă este imposibilă.

Tokaev a vorbit în timpul întâlnirii cu Putin la Forumul cooperării interregionale dintre cele două țări, care are loc în perioada 24-25 iulie. Președintele Kazahstanului a declarat că în prezent „nimeni nu știe cum să iasă din situație, deoarece există poziții ale părților”. În același timp, el a sugerat că „poate că acest conflict ar trebui deja înghețat și să se revină la formula de la Istanbul 2.0, deoarece acolo au fost obținute rezultate semnificative”.

Potrivit lui Tokaev, în legătură cu războiul din Ucraina, el primește „multe semnale” din Europa și SUA, despre care l-a informat anterior pe Putin. Totodată, președintele Kazahstanului a adăugat că țara sa refuză să fie mediator în realizarea păcii între Rusia și Ucraina.

Tokaev: Natura acestui conflict nu este pe deplin clară pentru mulți

Tokaev a subliniat că războiul din Ucraina este un „conflict interstatal”, „nu este vorba despre un război civil”. „Noi am avut întotdeauna un respect deosebit față de poporul ucrainean, cultura și limba sa, și considerăm că natura acestui conflict nu este pe deplin clară pentru mulți, inclusiv pentru noi”, a menționat președintele Kazahstanului. El a adăugat că „toate acestea trebuie oprite”, deoarece războiul din Ucraina este „în folosul și bucuria” adversarilor atât ai Moscovei, cât și ai Kievului.

Totodată, Tokaev a remarcat că Putin a manifestat „maxim de flexibilitate diplomatică” în timpul întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump, în orașul american Anchorage, în august 2025.

Peskov: Înghețarea războiului este imposibilă

Putin, comentând pe scurt declarația președintelui Kazahstanului despre război, i-a promis acestuia că în cursul zilei „va informa cu siguranță în detaliu” despre situația de pe „direcția ucraineană”.

La câteva ore distanță, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat că Putin „a povestit în detaliu totul” despre războiul din Ucraina. „Având în vedere poziția Kievului, o astfel de înghețare este imposibilă. Pentru noi există o condiție principală – trebuie să ne atingem obiectivele. Ele sunt clare și consecvente. Prin urmare, totul se poate opri astăzi până la sfârșitul zilei, dacă regimul de la Kiev va lua deciziile corespunzătoare”, citează agenția „Interfax” cuvintele reprezentantului Kremlinului.