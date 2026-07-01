TikTok va soluționa procesul intentat de un adolescent din cauza afectării sănătății sale mintale.

TikTok a acceptat să ajungă la o înțelegere amiabilă cu un băiat de 15 ani din Florida, care susținea că platforma i-a cauzat prejudicii sănătății mintale.

Reprezentantul reclamantului din firma de avocatură Morgan & Morgan a declarat că detaliile acordului nu au fost încă stabilite, informează Reuters.

Cazul adolescentului cunoscut după inițialele RKC este examinat în instanța statului California și reprezintă al doilea proces similar privind acuzațiile că platformele de social media sunt concepute pentru a crea dependență la copii, ceea ce provoacă o criză a sănătății mintale. Conform documentelor cazului, RKC, care a început să folosească rețelele sociale aproximativ la vârsta de 8 ani, a devenit dependent, ceea ce i-a afectat somnul și a suferit de depresie și anxietate.

Inițial, în cererea sa, el a numit patru pârâți — YouTube (Google), Instagram (Meta), Snapchat (Snap Inc.) și TikTok (ByteDance). YouTube a ajuns la un acord în iunie, iar procesul pentru cazurile Meta și Snapchat este programat pentru 27 iulie.

În ianuarie 2026, la Los Angeles a început un proces similar în care serviciile TikTok, YouTube și Meta sunt acuzate de prejudicii aduse sănătății mintale a minorilor. Reclamante sunt o locuitoare a Californiei în vârstă de 19 ani, cu inițialele KGM, și mama ei. Potrivit Reuters, procesul s-a încheiat în martie, iar pârâții au fost obligați să plătească în total 6 milioane de dolari despăgubiri. În iunie, instanța de apel a respins cererea companiilor de anulare a acestei decizii.