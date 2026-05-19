19 Mai 2026, 17:09
3 350
The New York Times a depus un nou proces împotriva Pentagonului

Ziarul The New York Times (NYT) și corespondentul pentru securitate națională Julian E. Barnes au dat în judecată Pentagonul.

Ei acuză instituția de restricționarea accesului presei la oficialii militari și la clădirea principală a Departamentului Apărării din cauza noilor reguli, scrie nytimes.com.

Procesul a fost intentat împotriva Departamentului Apărării, secretarului Pete Hegseth, consilierului său Timothy Parlatore și purtătorului de cuvânt al instituției Sean Parnell. Se susține că noile reguli, care impun jurnaliștilor să intre în Pentagon însoțiți de angajați ai departamentului, încalcă prima și a cincea modificare a Constituției SUA și reprezintă o măsură represivă împotriva NYT.

Acesta este al doilea proces al ziarului împotriva Departamentului Apărării al SUA. În decembrie 2025, The New York Times a acuzat Pentagonul și pe șeful său Pete Hegseth de restrângerea dreptului la libertatea de exprimare. Motivul a fost o regulă care obliga jurnaliștii să semneze un document special ce limitează răspândirea informațiilor fără aprobarea prealabilă a Pentagonului. În acel litigiu, instanța a decis în favoarea Departamentului Apărării „în interesul securității”.

Sursă
