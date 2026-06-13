Țestoase-spion au fost observate pe mare în jurul Chinei.

Potrivit The Guardian, un astfel de mesaj a apărut pe platforma chineză WeChat, unde Ministerul Securității de Stat al Chinei a avertizat că în mările din jurul Chinei se desfășoară în tăcere un „război secret invizibil”. Autoritățile consideră că animalele ajută la colectarea datelor pentru crearea hărților subacvatice. În mesaj se spune că acest lucru reprezintă o „amenințare serioasă la adresa securității naționale a Chinei”, transmite unian.net.

Pe lângă țestoase, se afirmă că sunt folosiți și pești spioni mari. Astfel de pești cu senzori atașați au fost deja capturați în apele chineze.

În mesaj se menționează că animalele „au colectat în timp real date confidențiale despre mediul marin, cum ar fi temperatura apei, salinitatea și curenții oceanici, și le-au transmis în străinătate prin satelit”. Totuși, nu s-a precizat cine i-a trimis să colecteze aceste date.

Ministerul a mai declarat că în apropierea Chinei sunt instalate balize cu „echipamente de senzori meteorologici”. Acestea permit monitorizarea în timp real a semnalelor acustice ale submarinelor chineze.

Ministerul a menționat, de asemenea, un nou tip de „planor de valuri”, care funcționează cu energia valurilor și solară, folosit de entități străine pentru transmiterea „datelor militare legate de mediul marin și informațiilor despre activitatea navelor”.

„China declară regulat activități de spionaj în apele învecinate, inclusiv Marea Chinei de Sud, Marea Chinei de Est și Strâmtoarea Taiwan. Aceste ape sunt unele dintre cele mai importante din punct de vedere militar și disputate din lume. În 2024, a anunțat că a descoperit „faruri” ascunse pe fundul oceanului, care pot ghida mișcarea submarinelor străine și „pregăti în avans câmpul de luptă”, scriu jurnaliștii.

Există informații că guvernul plătește pescarilor zeci de mii de dolari pentru descoperirea dispozitivelor de spionaj.