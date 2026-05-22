Point.md logoPoint
22 Mai 2026, 21:50
2 351
Templul în care, timp de 1200 de ani, a fost păstrat „focul veșnic” al Japoniei a fost distrus de un incendiu

Un incendiu devastator a distrus sala istorică Reikado din templul Daishoin, situat pe insula Miyajima. Focul a cuprins în întregime clădirea din lemn, apoi s-a extins în pădurea din apropiere.

În sala Reikado era păstrat focul sacru, care, conform tradiției, a fost aprins de un călugăr budist în anul 806 și a ars neîntrerupt timp de peste 1.200 de ani, transmite dailymail.com.

„Focul neîntrerupt” are o semnificație simbolică uriașă: din el a fost aprinsă „Flacăra păcii” în Parcul Memorial al Păcii din Hiroshima, dedicat victimelor bombardamentului atomic din 1945. Se crede că acest foc va arde până când toate armele nucleare din lume vor fi distruse.

Focul în sine a fost salvat și mutat într-un loc sigur. În prezent, autoritățile investighează cauza incendiului. Nu se exclude că incendiul a fost provocat chiar de „focul veșnic”, însă poliția continuă ancheta.

Sursă
