Telegramul a reacționat la dosarul penal împotriva lui Durov.

Telegram, după acuzațiile FSB-ului la adresa lui Pavel Durov, a publicat pe contul oficial de pe rețeaua de socializare X o fotografie în care fondatorul companiei arată degetul mijlociu.

Presa a interpretat acest lucru ca un răspuns al aplicației de mesagerie la declarațiile serviciului special rus, scrie meduza.io.

Anterior s-a aflat că Pavel Durov a fost dat în urmărire internațională de către Rusia.

Durov a fost acuzat conform articolului „sprijinirea activității teroriste” într-un dosar penal privind utilizarea, de către serviciile speciale ucrainene, a popularului chatbot din aplicația Telegram „Daivinchik / Leo - întâlniri, comunicare și noi prieteni” pentru a implica tinerii ruși în activități de sabotaj și terorism.



