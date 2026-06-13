Țările UE au aprobat o variantă de compromis a reformei drepturilor pasagerilor aerieni.

Despre aceasta au anunțat Politico patru diplomați, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit unuia dintre diplomați, compromisului i s-a asigurat un sprijin care depășește semnificativ pragul majorității calificate necesar pentru adoptarea deciziei.

Textul trebuie încă aprobat de deputații Parlamentului European care fac parte din comitetul de conciliere – un organ comun convocat pentru a soluționa divergențele dintre parlament și statele membre pe această temă, până la termenul limită de luni. Ulterior, acesta va trece prin etapele finale ale procesului legislativ, inclusiv votul în plenul parlamentului, așteptat în iulie.

Compromisul, care urmărește să atingă un echilibru mai bun între interesele companiilor aeriene și drepturile pasagerilor, păstrează mai multe elemente cheie ale sistemului actual, în special pragul de întârziere de trei ore care dă dreptul la compensație și cuantumul compensațiilor cuprins între 250 și 600 de euro, în funcție de durata zborului.

De asemenea, introduce obligația pentru companiile aeriene de a oferi pasagerilor ale căror zboruri sunt anulate sau întârziate cu cel puțin trei ore „instrucțiuni clare privind depunerea cererii” de compensație. Această prevedere are scopul de a crește conștientizarea drepturilor pasagerilor în rândul călătorilor, majoritatea cărora încă nu solicită compensații.

Totuși, legiuitorii au decis să nu impună companiilor aeriene obligația de a trimite pasagerilor fie un formular de compensație precompletat, fie un link direct către formularul de cerere – două propuneri promovate de deputații europeni și care au făcut parte din proiectele anterioare, dar care nu au reușit să obțină sprijin suficient din partea statelor membre.

Reforma a fost introdusă inițial în 2013, însă disputele îndelungate dintre instituțiile UE, neîncrederea tot mai mare și interesele contradictorii din industrie au dus la numeroase întârzieri.

Reamintim că Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Marea Britanie (CMA) a început o investigație împotriva operatorului irlandez Ryanair privind taxele pe care părinții trebuie să le plătească pentru a sta lângă copiii lor în avion.

În mai, compania aeriană Ryanair a anunțat modificări ale regulilor de înregistrare și predare a bagajelor în aeroporturile din rețeaua sa; noutatea va intra în vigoare din 10 noiembrie 2026.