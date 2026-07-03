Țările OPEC au crescut producția de petrol cu 3,3 milioane de barili după ridicarea blocadei.

Producția de petrol a țărilor OPEC în iunie a crescut semnificativ, revenind de la cel mai scăzut nivel din ultimele peste două decenii.

Dinamica pozitivă pe piață a fost posibilă deoarece țările din Golful Persic au reluat activ livrările de materii prime, transmite delo.ua.

Anterior, exportul a fost blocat din cauza acțiunilor militare majore cu Iranul și a închiderii efective a strâmtorii strategice Ormuz.

Conform datelor publicate, producția totală a celor 11 țări membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol a crescut cu 3,3 milioane de barili pe zi față de cifrele din mai și a ajuns la 19,43 milioane de barili pe zi.

Această redresare a urmat recordului negativ istoric al lunii precedente, care a fost cea mai slabă pentru cartel cel puțin din anul 2000.

Volumele din mai au fost chiar mai mici decât nivelul înregistrat în timpul pandemiei de coronavirus din 2020, când cererea mondială de resurse energetice a scăzut aproape complet.

Este de remarcat că statistica actuală nu mai include oficial Emiratele Arabe Unite, care au părăsit OPEC începând cu 1 mai.

Cele mai mari ritmuri de creștere a producției de petrol au fost înregistrate în Kuweit și Iran.