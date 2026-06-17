Țările G7 au promis noi sancțiuni împotriva Rusiei și livrări de arme Ucrainei.

În declarația finală a liderilor G7 după summitul de la Évian-les-Bains se menționează noi sancțiuni împotriva gazelor și petrolului rusești. Țările G7 au promis să furnizeze Ucrainei arme noi, inclusiv cu rază lungă de acțiune.

Țările din „grupul celor șapte”, la summitul din orașul francez Evian-les-Bains, au convenit să impună noi sancțiuni împotriva gazelor și petrolului rusesc. Despre aceasta se menționează în declarația finală a liderilor G7, publicată în noaptea de marți spre miercuri, 17 iunie, scrie dw.com.

„Ne angajăm să intensificăm presiunea asupra economiei militare a Rusiei. În acest context, vom consolida sancțiunile noastre, inclusiv măsurile împotriva sectorului petrolier și gazier”, se spune în document.

Se menționează că momentul este „potrivit” pentru noile sancțiuni împotriva Moscovei, deoarece Donald Trump a obținut un acord cu Iranul privind deschiderea Strâmtorii Ormuz. Prin aceasta trec volume mari de petrol și gaze.

G7 a promis arme noi pentru Ucraina

Țările „grupului celor șapte” au declarat că „sunt unite în sprijinul neclintit al Ucrainei, care își apără libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială”. „Reiterăm solidaritatea cu poporul Ucrainei, care suferă din cauza loviturilor asupra infrastructurii critice și a patrimoniului cultural. Apreciem înalt rezistența Ucrainei și succesele obținute în ultimele luni pe câmpul de luptă, subliniind că acolo se observă o nouă dinamică”, se arată în declarație.

Pentru a „susține și consolida această nouă dinamică”, liderii au convenit să crească livrările către Ucraina de mijloace antiaeriene, interceptoare, arme cu rază lungă de acțiune și alte tipuri de armament. De asemenea, au promis să „analizeze posibilitatea acordării Ucrainei de licențe care să permită creșterea producției de produse militare pe teritoriul său”.

În plus, G7 a promis să continue sprijinul pentru Ucraina în domeniul energetic, pentru a „ajuta țara să treacă peste iarna ce urmează”.

În „grupul celor șapte” fac parte Germania, SUA, Regatul Unit, Franța, Italia, Japonia și Canada.