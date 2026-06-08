Țările europene au convenit asupra testării mașinilor autonome.

Luni, 17 miniștri europeni ai transporturilor, împreună cu comisarul european pentru transport durabil și turism Apostolos Tzitzikostas, au semnat o declarație în sprijinul testelor transfrontaliere la scară largă pentru mașinile autonome, transmite euronews.com.

Scopul inițiativei este de a simplifica testele, creând reguli unice pentru țările participante.

Aceasta înseamnă trecerea de la proiecte pilot naționale disparate la o abordare coordonată la nivel european pentru testarea și pregătirea transportului autonom pentru implementarea viitoare.

Unul dintre principalele obstacole pentru industrie rămâne mozaicul de reguli naționale din Europa. Diferitele regimuri de autorizare, procedurile de aprobare, precum și cerințele privind drumurile și datele au îngreunat lansarea serviciilor în format transfrontalier pentru companii.

Declarația a fost semnată de Franța, Germania, Italia, Austria, Belgia, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia și Suedia.

Inițiativa se concentrează pe domenii precum transportul public, transportul de mărfuri și logistica.

Țările participante vor elabora principii comune de aprobare și proceduri coordonate de emitere a autorizațiilor, desfășurând în paralel teste la scară largă în întreaga Europă.

Declarația a fost făcută pe fondul unei activități crescânde în domeniul transportului autonom în întregul continent.

În aceeași zi, Uber și startup-ul britanic Wayve au deschis o listă publică de așteptare pentru călătorii cu taxiuri autonome în Londra. Se așteaptă ca serviciul să fie lansat în următoarele luni, iar în interiorul vehiculului vor fi prezenți operatori de siguranță. Aceasta va fi prima ocazie când locuitorii Regatului Unit vor putea să se înscrie pentru serviciul de robotaxi.

Taxiurile autonome funcționează deja la scară industrială în Statele Unite și China. Acum Europa încearcă să recupereze decalajul: companii mari lansează teste în întreg continentul.

Potrivit Uber, Zagreb devine prima piață pentru serviciul comercial de robotaxi din Europa. Pe 8 aprilie, compania a lansat unul dintre cele mai timpurii teste de robotaxi în capitala Croației. Aceasta s-a asociat cu compania chineză Pony.ai și startup-ul croat Verne și a început un proiect pilot cu aproximativ 10 taxiuri autonome în oraș.

Paralel, Londra se pregătește pentru teste ale trei mari operatori în acest an: Waymo, deținută de compania-mamă Google Alphabet; Wayve în parteneriat cu Uber; și Apollo Go, filială a gigantului tehnologic chinez Baidu.

La Madrid, compania chineză WeRide a anunțat un proiect pilot cu Uber, iar la München este planificată lansarea robotaxi bazată pe tehnologiile firmei chineze Momenta.

În Elveția, Apollo Go colaborează cu Swiss Post în cadrul unui program pilot, iar Stellantis și Pony.ai pregătesc teste în Luxemburg.

Serviciile de transport la cerere, precum Uber, Lyft și Bolt, au devenit parteneri cheie în multe dintre aceste proiecte.

Potrivit Waymo, compania operează aproximativ 3.000 de taxiuri autonome în circa o duzină de orașe americane. Apollo Go raportează o flotă comparabilă, activă în 27 de orașe chinezești și în Dubai. Pony.ai are în jur de 1.700 de vehicule și intenționează să crească numărul acestora la 3.500 până la sfârșitul anului 2026, iar WeRide gestionează aproximativ 1.000 de mașini.

În China și Statele Unite, flotele de taxiuri autonome s-au dublat în 2025, ajungând la aproximativ 8.000 de vehicule care operează în peste douăzeci de orașe, conform Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Până în 2035, conform prognozelor AIE, în lume vor exista între 700.000 și 3 milioane de robotaxiuri.

Compania de consultanță BCG estimează că până atunci vor exista aproximativ 3 milioane de robotaxiuri la nivel global, inclusiv 850.000 în China, 350.000 în SUA și 120.000 în Europa.

Experții explică adoptarea mai lentă a tehnologiei în Europa prin cerințe mai stricte de siguranță și o cultură puternică a transportului public.

Totuși, progresul este în creștere.

„Londra este pregătită, la fel și Madridul”, spune expertul în mobilitate autonomă Hervé de Tréglode. „Putem vedea un serviciu comercial deja în 2027”.