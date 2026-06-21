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gazeta.ru logogazeta
21 Iunie 2026, 09:49
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Țările de Jos au învins categoric Suedia la Cupa Mondială 2026

Echipa națională a Țărilor de Jos a obținut o victorie clară în fața Suediei în meciul celei de-a doua etape a fazei grupelor Campionatului Mondial de Fotbal 2026.

Țările de Jos au învins categoric Suedia la Cupa Mondială 2026.
Țările de Jos au învins categoric Suedia la Cupa Mondială 2026.

Întâlnirea de pe stadionul „NRG Stadium” din Houston, SUA, s-a încheiat cu scorul de 5-1. În echipa învingătoare s-au remarcat Brian Brobbey, care a marcat de două ori, în minutele 5 și 17, Cody Gakpo, care a înscris tot de două ori, în minutele 47 și 54, și Crysencio Summerville (minutul 89). Singurul gol al Suediei a fost marcat de Anthony Elanga în minutul 59, transmite gazeta.ru.

În a treia etapă, Olanda va juca cu Tunisia pe 26 iunie, meciul începând la ora 2:00. Suedia va înfrunta Japonia în aceeași zi, meciul urmând să înceapă tot la ora 2:00.

Echipele naționale ale Suediei și Olandei evoluează în grupa F, alături de naționalele Japoniei și Tunisiei, care își dispută meciul din a doua etapă a Cupei Mondiale pe 21 iunie. După această victorie, Olanda conduce grupa cu 4 puncte, iar Suedia este pe locul doi, cu 3 puncte.

Cupa Mondială se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Campioana mondială en-titre este Argentina, care în finala din 2022 a învins Franța.

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