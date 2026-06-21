Țările de Jos au învins categoric Suedia la Cupa Mondială 2026.

Echipa națională a Țărilor de Jos a obținut o victorie clară în fața Suediei în meciul celei de-a doua etape a fazei grupelor Campionatului Mondial de Fotbal 2026.

Întâlnirea de pe stadionul „NRG Stadium” din Houston, SUA, s-a încheiat cu scorul de 5-1. În echipa învingătoare s-au remarcat Brian Brobbey, care a marcat de două ori, în minutele 5 și 17, Cody Gakpo, care a înscris tot de două ori, în minutele 47 și 54, și Crysencio Summerville (minutul 89). Singurul gol al Suediei a fost marcat de Anthony Elanga în minutul 59, transmite gazeta.ru.

În a treia etapă, Olanda va juca cu Tunisia pe 26 iunie, meciul începând la ora 2:00. Suedia va înfrunta Japonia în aceeași zi, meciul urmând să înceapă tot la ora 2:00.

Echipele naționale ale Suediei și Olandei evoluează în grupa F, alături de naționalele Japoniei și Tunisiei, care își dispută meciul din a doua etapă a Cupei Mondiale pe 21 iunie. După această victorie, Olanda conduce grupa cu 4 puncte, iar Suedia este pe locul doi, cu 3 puncte.

Cupa Mondială se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Campioana mondială en-titre este Argentina, care în finala din 2022 a învins Franța.